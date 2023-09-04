Источник: Турция рассчитывает на выполнение требований РФ и возобновление зерновой сделки

Собеседник агентства напомнил, что Анкара не рассматривает предложенные Украиной альтернативы, считая их опасными

АНКАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что Россия вернется в соглашение по зерновой сделке с учетом выполнения ее требований. Об этом сообщил ТАСС источник в Анкаре.

"Россия объясняла, что без выполнения ее требований она не вернется в зерновую сделку. Турция продолжает вести переговоры для устранения этих препятствий, в том числе с ООН. Ситуация с вывозом зерна касается всего мира. И мы надеемся, что в Сочи будут достигнуты договоренности по возобновлению работы зернового коридора", - подчеркнул собеседник агентства.

При этом источник напомнил, что Анкара не рассматривает альтернативы, предложенные Украиной, считая их опасными.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут 4 сентября переговоры в Сочи. Несмотря на то, что лидеры двух стран находятся на постоянной связи, предстоящая встреча будет их первым очным контактом с момента выхода России из зерновой сделки 17 июля. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС отмечал, что условия России остаются прежними: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам, после чего возможно рассмотрение реанимирования черноморской инициативы в соответствии с заявленными гуманитарными целями.