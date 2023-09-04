Ситибанк до конца года демонтирует все банкоматы в России

Как отметили в кредитной организации, большинство операций можно совершать в мобильной версии банка или в приложении

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ситибанк прекратит обслуживание в банкоматах, до конца года вся банкоматная сеть банка будет демонтирована, говорится в сообщении кредитной организации.

"Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - сообщили в банке.

Там также отметили, что большинство операций можно совершать в мобильной версии банка или в приложении, а адреса ближайших отделений можно узнать на сайте банка в разделе "Отделения и банкоматы".

В апреле 2021 года Citi принял решение продать розничный бизнес в 14 странах, которые включали страны региона Ближний Восток, Африка, Европа и Азия, Мексику и Россию.

В марте 2022 года Citigroup объявила о поэтапном прекращении своего присутствия в России и планах свернуть свой розничный банковский бизнес в стране и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.