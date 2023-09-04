ТПП предложила давать скидку на покупку автомобиля при утилизации старого

Размер компенсации должен составить 150-250 тыс. рублей за автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и 300-350 тыс. рублей за электромобиль, сообщил президент палаты Сергей Катырин

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает возобновить программу утилизации автомобилей, в рамках которой давать скидку на покупку отечественных машин. Размер компенсации должен составить 150-250 тыс. рублей за автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и 300-350 тыс. рублей за электромобиль, сообщил ТАСС президент палаты Сергей Катырин.

"При сдаче автовладельцем в лицензированный пункт переработки вышедшего из эксплуатации транспортного средства предлагается предоставлять сертификат на скидку не менее 150-250 тыс. рублей на покупку нового отечественного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и 300-350 тыс. на покупку электрокаров российского производства", - сказал Катырин.

Увеличение размера скидки относительно ранее применяемых обусловлено существенным ростом стоимости машин, уточнил он.

Первая госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010-2011 годах и стоила бюджету 30 млрд рублей. Утилизировались легковые и легкие коммерческие автомобили старше 10 лет, в обмен их владельцы получали сертификат на скидку в 50 тыс. рублей для покупки нового автомобиля по списку моделей, утвержденному Минпромторгом. В сентябре 2014 года в попытке остановить падение продаж программу возобновили. С учетом продления в 2015 году она безостановочно действовала 16 месяцев.

ТПП РФ также предлагает оптимизировать целевое расходование утилизационного сбора, который платят автопроизводители. В частности, направить средства на создание инфраструктуры утилизации электротранспорта, включая общественный транспорт. "Мера позволит повысить популярность российского автопрома и окажет существенное стимулирующее воздействие на продажи. А также позволит увеличить вовлечение в повторный оборот лома металлов, пластика, резины, стекла, текстиля, масел и других полезных фракций", - заключил Катырин.