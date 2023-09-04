На Таймыре "Норникель" с опережением выполняет программу поддержки КМНС

Помимо этого, программа ежегодно расширяется за счет как увеличения финансирования, так и добавления новых проектов

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Норникель" с опережением выполняет программу поддержки коренных малочисленных народов Севера, проживающих на Таймыре в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на главного менеджера управления региональных программ "Норникеля" Василия Захарова.

"Программа реализуется с опережением графика в части строительства жилых и инфраструктурных объектов, а также проведения культурных мероприятий. Помимо этого, программа ежегодно расширяется за счет как увеличения финансирования, так и добавления новых проектов, актуальных для коренных народов", - цитируется в сообщении Захаров.

В компании сообщили, что в настоящий момент емкость программы, рассчитанной на 2020-2024 годы, - 2,2 млрд рублей, из них 1,3 млрд рублей уже вложено.

В рамках программы "Норникель" строит новое и ремонтирует действующее жилье, ведет строительство сельских домов культуры, в школы Таймырского района проводится интернет и закупается компьютерная техника. В 2023 году будет исследована популяция рыб в бассейнах рек Енисей и Хатанга. Такой анализ водоемов позволит определить, можно ли промысловым рыболовам рассчитывать на дополнительные квоты на вылов. В 2024 году в административном центре Таймырского района пройдут соревнования по северному многоборью и юбилейный День оленевода.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.