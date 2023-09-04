В Бурятии открылся цех по переработке шерсти и производству технического войлока

В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что мощность предприятия составляет 200 кг в смену

УЛАН-УДЭ, 4 сентября. /ТАСС/. Цех по производству технического войлока, используемого в строительной отрасли, в авиа- и машиностроении, открылся в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Предприятие по переработке грубой шерсти овец и производству технического войлока мощностью около 200 кг в смену начало работать в городе Гусиноозерске. Уникальность производства в том, что очистка сырья производится сухим методом, без использования химических средств, благодаря чему не наносится ущерб экологии", - отметили в пресс-службе.

Предприятие уже заключило контракты на поставку продукции. Цех открыт сельскохозяйственным потребительским кооперативом "Темник". Для работы планируется закупать сырье у местных фермеров.

Овцеводство - традиционный вид животноводства в Бурятии, общее количество овец в фермерских хозяйствах Бурятии составляет более 297 тыс. В республике увеличили ставку субсидии на разведение овец тонкорунных пород. "70% от объема предусмотренных средств из республиканского бюджета будут направлены на овец тонкорунных пород, в результате ставка вырастет до 1 тыс. рублей за голову", - пояснили в Минсельхозе Бурятии.

Проект по открытию цеха в Гусиноозерске реализован по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его цель - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.