Московские ювелирные заводы увеличили производство более чем в 1,5 раза

Объем выпуска золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии, изготовленных в столице, за отчетный период составил 12,9 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Объем производства ювелирных изделий, бижутерии и аксессуаров в Москве вырос на 57,7% за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сегодня в Москве работают 80 производителей украшений и изделий из драгоценных материалов, из них шесть - средние и крупные. С января по июнь этого года столичные предприятия отрасли увеличили выпуск драгоценностей и предметов роскоши на 57,7%, а объем производства ювелирной продукции в июне превысил аналогичный показатель 2022-го в 2,6 раза", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что московские ювелирные компании производят широкий ассортимент товаров - от украшений массового спроса до изделий по персональному эскизу. При изготовлении ювелирной продукции используются различные материалы и камни: золото, серебро, платина, бриллианты, изумруды, сапфиры и множество других металлов, драгоценных и полудрагоценных камней.

"Объем выпуска золотых и серебряных ювелирных изделий и бижутерии, изготовленных в Москве, за отчетный период составил 12,9 млрд рублей. Это ровно в два раза превосходит показатель за январь - июнь прошлого года", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.