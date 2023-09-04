VK официально запустила видеоплатформу "VK Видео"

Смотреть видео на платформе можно как и авторизованным в едином аккаунте для всех проектов VK, так и без авторизации или регистрации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. VK объявила об официальном запуске платформы для просмотра видеоконтента "VK Видео". Об этом сообщила пресс-служба VK.

"VK Видео" объявляет о выходе из бета-версии и официальном запуске. Пользователям приложения доступен просмотр видео из многомиллионного каталога, включая эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики", - сказано в сообщении.

В период бета-тестирования были усовершенствованы функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения платформы, внедрены новые технологические решения и оптимизирована внутренняя архитектура приложения. Как рассказали в VK, смотреть видео на платформе можно как и авторизованным в едином аккаунте для всех проектов VK, так и без авторизации или регистрации.

Запуск в режиме тестирования платформы "VK Видео" состоялся осенью 2021 года. Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).