Ростех поставил в регионы 30,7 млн доз вакцин от гриппа

По словам гендиректора холдинга "Нацимбио" Андрея Загорского, на втором этапе поставок доставят еще 38,3 млн доз вакцин до конца ноября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Нацимбио" Ростеха поставил в регионы 30,7 млн доз вакцин для профилактики гриппа к началу общероссийской прививочной кампании. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"На первом этапе поставок, который завершился к 31 августа, в российские регионы были поставлены трехвалентная вакцина "Совигрипп" для взрослых (20,7 млн доз) и четырехвалентная "Ультрикс квадри" для детей и взрослых (10 млн доз)", - отмечается в сообщении.

По словам гендиректора "Нацимбио" Андрея Загорского, на втором этапе поставок в регионы будет доставлено еще 38,3 млн доз вакцин до конца ноября, 7,9 млн из них медицинские учреждения и аптечные склады получат к 30 сентября.

"Уже пять лет для обеспечения Национального календаря прививок "Нацимбио" поставляет оригинальные отечественные препараты, производство которых обеспечено в России по полному циклу. Именно наличие собственных современных технологий позволяет нам гарантировать бесперебойность и надежность поставок, независимо от внешней конъюнктуры", - отметил Загорский, слова которого приводятся в сообщении.

В 2022 году холдинг поставил 107 млн доз вакцин от различных инфекций в 85 регионов страны. Наибольшую часть пришлась на препараты от гриппа - почти 70 млн доз.

"Нацимбио" с 2015 года выступает ключевым поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов, производимых по полному циклу на территории РФ, для применения в рамках Национального календаря профилактических прививок. С 2015 по 2022 годы компания передала в государственные медицинские учреждения более 1 млрд доз вакцин.