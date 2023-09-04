4 сентября, 09:05,
обновлено 4 сентября, 09:19
Восточный экономический форум

Путин направил приветствие участникам ВЭФ

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Президент России отметил, что РФ намерена участвовать в построении в АТР отношений, основанных на равноправии и уважении

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Восточного экономического форума (ВЭФ), подчеркнув, что Россия намерена активно участвовать в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) отношений, основанных на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга.

"Главная тема нынешнего форума "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию" отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что на форуме важным будет обсудить создание новой логистики и обеспечение продовольственной безопасности в АТР.

В поздравлении участникам, гостям и организатором стартующего 10 сентября ВЭФ президент напомнил, что главная тема мероприятия в этом году - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию", что отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

"В ходе пленарного заседания форума, а также его панельных сессий и тематических круглых столов предстоит обсудить перспективы расширения торговой, инвестиционной и научно-технической кооперации. Важно определить пути формирования новых, максимально эффективных производственных и логистических цепочек, модернизации транспортных и энергетических систем, а также обеспечения продовольственной и экологической безопасности в регионе", - указал российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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