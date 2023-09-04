Подмосковные экспортеры с помощью региона отправили в Казахстан товаров на 4,5 млрд рублей

Среди поставок товары для промышленных предприятий, продукция химической отрасли и продукты питания, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Компании Московской области при содействии регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности с 2020 года экспортировали в Казахстан товаров на общую сумму около 4,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"С 2020 года при поддержке региона подмосковные компании экспортировали в Казахстан продукцию на общую сумму почти 4,5 млрд рублей. Содействие экспортерам оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в Казахстан экспортеры из Подмосковья поставляют товары для промышленных предприятий, продукцию химической отрасли, продукты питания и многое другое.

"С 2020 года при участии специалистов подмосковного Фонда ВЭД в общей сложности 93 компании заключили 235 экспортных контрактов", - процитировали в пресс-службе зампреда правительства - министра инвестиций, промшыленности и науки региона Екатерину Зиновьеву.

В ведомстве рассказали, что Казахстан является одним из ключевых экспортных направлений для компаний, использующих поддержку Фонда в освоении иностранных рынков. В числе популярных направлений поддержанного экспорта также Беларусь, Узбекистан, Турция и другие страны.