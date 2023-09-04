4 сентября, 09:38

В "Ситидрайве" появились электромобили Skywell ET5

Их можно арендовать в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Электромобили Skywell ET5 появились в каршеринге "Ситидрайв", сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса. Автомобили доступны для аренды в Москве и Санкт-Петербурге.

"Каршеринг-сервис "Ситидрайв" анонсировал пополнение парка электромобилей в Москве и Санкт-Петербурге. Среди новинок есть эксклюзивная модель, ранее не представленная в федеральном каршеринге - Skywell ET5", - говорится в сообщении компании.

Автомобиль представляет собой полноразмерный внедорожник, который оснащается электрическим двигателем мощностью 204 лошадиных сил.

Для аренды в "Ситидрайве" доступны также электромобили "Москвич 3е", Volkswagen ID.4 и ID.3, Tesla Model Y и Model 3. 

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