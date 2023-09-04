Правительство увеличило лимиты выдачи ипотеки по программам с господдержкой

Суммарно размер лимитов вырос на 1,9 трлн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кабмин РФ увеличил лимиты выдачи ипотеки по основным программам - "Дальневосточной ипотеке", "Семейной", "Льготной ипотеке" на новостройки и "Ипотеке для IТ-специалистов" - суммарно на 1,9 трлн рублей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, лимит выдачи по программе "Дальневосточная ипотека" увеличен с 450 млрд рублей до 1,3 трлн рублей, по ипотеке для семей - с 3,1 млрд рублей до 3,4 млрд рублей, по льготной ипотеке на новостройки - с 4,5 трлн рублей до 5 трлн рублей, по программе "Ипотека для IТ-специалистов" - с 240 млрд рублей до 500 млрд рублей.

В июле 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопросы журналистов, допустил, что лимит господдержки на льготную ипотеку для новостроек может быть исчерпан. В августе на совещании по развитию стройотрасли президент России Владимир Путин заверил, что власти РФ продолжат развивать программы льготной ипотеки.

В России сейчас действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита: "Льготная ипотека на новостройки" под 8% годовых, "Семейная ипотека" под 6%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, "Льготная ипотека для IТ-специалистов" под 5%, а также ипотека для новых регионов под 2%.