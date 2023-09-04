4 сентября, 09:53

Минцифры анонсировало выдачу льготной IТ-ипотеки по новым условиям с 9 сентября

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

IT-спeциалисты в возрасте до 35 лет смогут оформить льготный ипотeчный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банки смогут начать выдачу льготной ипотеки для IT-специалистов по новым условиям уже с 9 сентября текущего года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Читайте также
В России смягчили условия льготной ипотеки для молодых IT-специалистов"Известия": выдачи IT-ипотеки за два квартала 2023 года выросли почти в 2,5 разаВ Москве за пять месяцев выдали более 2,2 тыс. льготных IT-ипотек

"Постановление правительства, упрощающее условия льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, начнет действовать 9 сентября", - сказали в пресс-службе.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 сентября подписал документ, согласно которому молодые IT-специалисты в РФ смогут проще получать льготные ипотечные кредиты. Так, IT-спeциалисты в возрасте до 35 лет смогут оформить льготный ипотeчный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты. В городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-спeциалистам необходимо было зарабатывать ежемесячно не менее 120 тыс. рублей. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 тыс. рублей в месяц. При этом минимальная зарплата специалистов, работающих в Москве, должна быть не менее 150 тыс. рублей в месяц.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2022 году. Льготная ставка для таких специалистов составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей рeгионов-миллионников - 18 млн рублей, для остальных - 9 млн рублей, первоначальный взнос - от 15%. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация