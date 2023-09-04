Xiaomi завершила строительство автозавода в Китае

Компания планирует начать массовое производство в первой половине 2024 года

ШАНХАЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Компания Xiaomi завершила строительство своего автомобильного завода и планирует начать на нем массовое производство в первой половине 2024 года. Об этом сообщает деловой ресурс Yicai Global.

Предприятие расположено в зоне экономико-технологического развития в Пекине. Компания также в августе 2023 года подала заявку на регистрацию доменного имени xiaomiev.com, связанного с автомобильной частью ее бизнеса.

В конце августа президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что компания уже вложила значительные средства в строительство данного предприятия и выстраивание долгосрочной структуры автомобильного бизнеса для того, чтобы в будущем войти в пятерку крупнейших производителей автомобилей. Речь в этом случае идет именно об электромобилях.

О том, что компания намерена заняться их производством было объявлено в марте 2021 года. Тогда же была названа и сумма инвестиций на этот проект - $10 млрд в течение следующих 10 лет. Первоначальные вливания составили около 10 млрд юаней (около $1,4 млрд).

Как пишет ресурс, ожидается, что цена на электромобили Xiaomi в Китае будет на уровне 250 тыс. юаней (около $34,3 тыс.).