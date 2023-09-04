Володин призвал развивать транспортное сообщение между регионами РФ и Белоруссии

Спикер Госдумы подчеркнул, что сейчас между Витебской и Псковской областями существует только автомобильное сообщение, а авиационного и железнодорожного нет

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. России и Белоруссии необходимо развивать авиационное и железнодорожное сообщение между регионами обеих стран. Об этом заявил спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии Вячеслав Володин.

"Вот наши президенты задачи ставят о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Минск. А что мы сделали для того, чтобы у нас было транспортное сообщение между регионами России и Белоруссии, приграничными регионами? Вот если взять ту же Витебскую область и Псковскую область, другие регионы, у нас с вами нет этого сообщения. Все проблемы решаются за счет того, что существует сеть автомобильных дорог. А где у нас железнодорожное сообщение? Где у нас авиасообщение?" - отметил Володин в ходе расширенного заседания Совета Парламентского собрания.

Он подчеркнул, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ставят задачу развивать взаимоотношения между странами. "Должна быть интеграция. Мы говорим о формировании единого правового пространства, но без создания единой транспортной инфраструктуры, без запуска авиасообщения, железнодорожного сообщения достичь цели невозможно. Поэтому мы давайте будем самокритичными и адресуем нашим коллегам из правительства эти вопросы, возьмем на контроль со своей стороны и постараемся сделать все от нас зависящее", - добавил председатель Госдумы.

По словам Володина, на фоне прекращения работы компаний из недружественных стран появилась уникальная возможность создать предприятия на территории и России, и Белоруссии. "И это, кстати, не вызовы для нас, а наоборот - возможности, возможности создания своей национальной экономики и рамках наших государств", - добавил он.