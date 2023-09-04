В Подмосковье с начала года ввели в оборот более 20 тыс. га неиспользуемых сельхозземель

План по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель выполнили в Московской области почти на 60%, отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. План по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель выполнили в Московской области почти на 60%, всего с начала года введено свыше 20 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На сегодняшний день план по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель выполнен уже более чем на 57% - в оборот введено свыше 20 015 гектаров. Всего в этом году в Подмосковье планируется ввести в оборот 35 тыс. га земель", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что министерство совместно с органами местного самоуправления формирует дополнительный перечень земельных участков под изъятие, в нем уже более 1,8 тыс. земельных участков.

Поясняется, что в случаях, если сельскохозяйственные земли не используется по назначению, их могут изъять. Ранее сложный механизм изъятия не позволял продуктивно использовать рычаги воздействия на недобросовестных землепользователей, в том числе стимулировать их к должному использованию земли по назначению и изымать для вовлечения в оборот. Изменения в соответствующий закон упростили процедуру и сократили сроки изъятия до 12 месяцев вместо более чем 3 лет. Помимо этого, поправки в закон исключили возможность смены собственника участка до начала судебных процедур.