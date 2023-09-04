Путин отметил уверенное продвижение сотрудничества России и Турции в энергетике

По словам президента РФ, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул уверенное развитие отношений Москвы и Анкары в области энергетики.

"Мы в области энергетики двигаемся очень уверенно, достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Я надеюсь, что так оно и будет, в ближайшее время мы будем свидетелями этого", - сказал Путин, открывая переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Президент РФ также отметил, что в области сельского хозяйства Москва и Анкара расширили возможности поставок турецких производителей на российский рынок. "Здесь хороший очень объем, и [он] растет", - добавил Путин.

В числе прочего он упомянул сотрудничество в металлургии. По словам российского лидера, отношения в этой сфере развиваются и "имеют очень хорошую перспективу".