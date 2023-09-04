Более 300 встреч провели московские экспортеры с партнерами во Вьетнаме

Стенд под брендом Made in Moscow объединил поставщиков мясной продукции, напитков, кондитерских и макаронных изделий, а также экологичной упаковки

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме и приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood & Beverage. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития

"Участниками выставки стали 17 московских производителей. Столичный стенд под брендом Made in Moscow объединил поставщиков мясной продукции, напитков, кондитерских и макаронных изделий, а также экологичной упаковки. Они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что Московский экспортный центр (МЭЦ) реализует ряд проектов для увеличения объемов поставок в дружественные страны, в том числе в Азии. Вьетнам - одно из ключевых направлений для экспорта московских товаров пищевой промышленности. Ранее предприниматели уже знакомили потребителей из этого государства со своей продукцией - в 2022 году на выставке Vietnam Foodexpo.

Помимо организации деловых мероприятий, МЭЦ использует и другие инструменты продвижения столичных брендов. Например, помогает с размещением на популярных в Юго-Восточной Азии онлайн-площадках. Теперь лимонады, сладости и снеки от городских производителей можно заказать во Вьетнаме, Китае и других странах региона.

"На базе Московского экспортного центра сформирован обширный инструментарий для поддержки начинающих и действующих экспортеров. Предприниматели могут принять участие в выставках и бизнес-миссиях, пройти обучение в рамках акселераторов, разместить товары на международных маркетплейсах и в супермаркетах или обратиться к амбассадорам города за рубежом", - подчеркнули в пресс-службе.