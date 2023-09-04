Эрдоган сообщил, что главы ЦБ Турции и РФ обсудят шаги по расчетам в национальных валютах

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Главы центральных банков Турции и России Хафизе Гайе Эркан и Эльвира Набиуллина проведут переговоры для обсуждения расчетов в российских рублях и турецких лирах в рамках двусторонней торговли. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я считаю, что встреча руководителей наших центральных банков очень важна для двусторонних отношений с точки зрения шагов в сторону [торговли] в национальных валютах", - подчеркнул он.