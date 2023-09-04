4 сентября, 10:23

Эрдоган заявил, что строительство АЭС "Аккую" в Турции продолжается в положительном ключе

Строительство АЭС "Аккую" в Турции продолжается в положительном ключе - Эрдоган.

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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