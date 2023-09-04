Более 400 предпринимателей ЛНР ограничили торговую наценку на товары

Прирост числа таких предпринимателей за неделю составил около 17%, отмечает Минпромторг республики

ЛУГАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 400 предпринимателей Луганской Народной Республики (ЛНР) добровольно ограничили торговую наценку на продовольственные товары, подписав соответствующий меморандум с Минпромторгом республики. Как сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале, прирост числа таких предпринимателей за неделю составил около 17%.

"За неделю количество предпринимателей мелкорозничной торговли, которые заключили с Минпромторгом ЛНР документ о добровольном ограничении торговой наценки, увеличилось почти на 17%", - сказано в сообщении.

Как сообщил замминистра промышленности и торговли ЛНР Иван Леонов, сейчас более 400 предпринимателей и 4 торговые сети "по собственному желанию согласились установить минимальную торговую надбавку на социально значимые товары".

В региональном Минпромторге сообщили, что меморандум предусматривает добавление до 5% наценки на 24 позиции продуктов первой необходимости для розничной продажи.

28 августа в пресс-службе Минпромторга ЛНР сообщали, что порядка 350 предпринимателей ЛНР добровольно ограничили торговую наценку на продовольственные товары.