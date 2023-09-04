Бюджет Союзного государства на 2024 год составит более 6,5 млрд рублей

Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко считает, что Минск и Москва набрали серьезные обороты в союзной интеграции

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Объем бюджета Союзного государства Белоруссии и России на 2024 год составит более 6,5 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.

"В следующем году на 38% увеличены долевые взносы в бюджет Союзного государства. С 2009 года они оставались на одном уровне, а в 2021 году даже сократились на 10%. Во многом это было связано со снижением количества реализуемых за счет союзного бюджета программ и проектов. В настоящее время благодаря совместным усилиям депутатов Парламентского собрания и Постоянного комитета [Союзного государства] ситуация начала изменяться. Общий объем бюджета составит более 6,5 млрд российских рублей. В завершающей стадии находится подготовка четырех новых программ и трех проектов Союзного государства", - сказал он в ходе выступления на проходящем во Пскове заседании Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Необходимость гармонизации

По словам Андрейченко, Минск и Москва набрали серьезные обороты в союзной интеграции. "Президентами наших стран, Республики Беларусь и Российской Федерации, правительствами решаются все вопросы, чтобы санкции не оказывали влияния на работу наших предприятий и повседневную жизнь граждан. Яркий пример тому - развитие товарооборота между нашими государствами", - сказал председатель нижней палаты белорусского парламента, напомнив, что в январе - июне текущего года товарооборот составил $23,5 млрд, увеличившись по сравнению с первым полугодием 2022 года на $3,5 млрд.

"Очень важно, что побратимские и партнерские связи установлены между 52 белорусскими и 117 российскими городами и районами. Только в текущем году Беларусь посетили 25 делегаций российских регионов под руководством их глав. Было принято 46 официальных делегаций с участием представителей деловых кругов. Проведено 30 заседаний двусторонних рабочих групп. Нам и дальше надо развивать эту практику, поскольку именно взаимодействие на горизонтальном уровне способно давать наиболее очевидный результат", - отметил Андрейченко.

Он призвал продолжить работу по гармонизации законодательств, устранять различия, которые не позволяют в полной мере синхронизировать усилия по обеспечению равных прав граждан Союзного государства. "В сфере трудового законодательства для нас важно постоянно проводить мониторинг общего рынка труда, содействовать мобильности кадров на территории двух стран, а также обеспечить баланс интересов нанимателей и работников. В целях улучшения демографической ситуации по-прежнему нужны дополнительные меры стимулирования и поддержки рождаемости, более радикальные шаги в этом направлении. Особое внимание стоит уделить гармонизации законодательств в части выплаты материнского капитала, усиления адресности назначения пособий семьям с детьми", - сказал Андрейченко.

Спикер Палаты представителей указал на необходимость усилить роль региональных органов власти в разработке и реализации программ и проектов Союзного государства. "В этой связи снятие правовых ограничений для участия областных исполнительных комитетов Беларуси, а также высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации в качестве государственных заказчиков программ и проектов Союзного государства могло бы придать дополнительный импульс активизации межрегионального и приграничного сотрудничества в рамках Союзного государства и способствовать разработке новых программ и проектов", - указал Андрейченко.