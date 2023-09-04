Собянин запустил производство модели "Москвич 6"

Автомобиль будет доступен в трех комплектациях

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин на автозаводе "Москвич" открыли серийную сборку новой модели автомобилей - седана "Москвич 6".

"Год борьбы за выживание "Москвича" показал, что "Москвич" побеждает. Год назад здесь были пустые цеха, сегодня уже произведено 26 тыс. машин. Мы прошли период изменения всей логистики, новой комплектации, новой технологии, новой машины; преодолели санкционное давление; преодолели конкуренцию со стороны других производителей, и сегодня можем с уверенностью сказать, что "Москвич" встал на ноги", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что это произошло во многом благодаря коллективу завода, его команде управленцев и "Камазу", который "вложился в этот проект и поддерживает его на должном уровне".

"Это был первый этап. На втором этапе нам необходимо будет увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию. На третьем этапе - создать собственную платформу уже полностью российской машины. Надеюсь, мы эти этапы пройдем", - добавил Собянин.

"Москвич 6" - вместительный и практичный автомобиль для комфортных ежедневных поездок. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях - базовой и более дорогих комплектациях. "Москвич 6" будет представлен в пяти цветах (черный, белый, серый, красный, синий) и подойдет не только для частных клиентов, но и для использования в качестве такси, каршеринга или служебного автомобиля. Продажи нового городского седана планируется начать в конце октября 2023 года.

Продажи автомобилей "Москвич" стартовали в марте 2023 года. В настоящее время их можно купить в 25 городах России. В текущем году дилерские центры должны открыться еще в 34 городах. Автомобили "Москвич" активно используются в такси и сервисах каршеринга. Кроме того, новые городские кроссоверы работают в парках федеральных и городских ведомств.

О заводе

В конце марта прошлого года французский автоконцерн Renault приостановил деятельность в России. К середине мая принадлежавший компании завод ЗАО "Рено Россия" в Москве мощностью до 180 тыс. автомобилей в год был передан правительству города. В июне предприятие было переименовано в АО "Московский автомобильный завод "Москвич". В июле власти столицы подписали соглашение о сотрудничестве с ПАО "Камаз". В июле текущего года "Москвич" заключил специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом России, в рамках которого компания взяла на себя обязательства по локализации компонентов для производства автомобилей марки "Москвич" как с двигателем внутреннего сгорания, так и электромобилей. В соответствии с утвержденными планами возрождение автозавода "Москвич" будет происходить в три этапа со сроком реализации шесть лет.