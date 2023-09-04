Глава Витебской области заявил о необходимости нового механизма сотрудничества для СГ

Товарооборот белорусского региона с российскими субъектами по итогам января - июля 2023 года составил около $2 млрд, сообщил Александр Субботин

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Новый порядок межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства Белоруссии и России позволит повысить уровень интеграционного взаимодействия. Об этом заявил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин на заседании Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ.

"Необходимость разработки особого порядка взаимодействия на межрегиональном уровне ощущается наиболее остро и наиболее востребовано", - сказал глава Витебской области.

По словам Субботина, "именно приграничный статус взаимодействия Витебской и Псковской областей позволил нам выйти с инициативой внедрения нового механизма межрегионального сотрудничества". Глава белорусского региона пояснил, что "в настоящее время регионы Беларуси и России не могут заявлять совместные проекты в рамках программ Союзного государства". "В то же время, по нашему мнению, их необходимость очевидна, и сегодня разработка механизма устойчивого социально-экономического взаимодействия приграничных регионов не только не потеряла свою актуальность, но и крайне востребована на уровне отдельных поселковых советов, школ, училищ, местных общественных объединений", - добавил Субботин.

Он также сообщил, что по итогам января - июля 2023 года товарооборот Витебской области с регионами Российской Федерации составил более 6 млрд белорусских рублей (около $2 млрд).