Владельцы "детских" карт РНКБ 1 сентября потратили вдвое больше денег, чем годом ранее

С карт потратили 5,6 млн рублей, сообщили в банке

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Маленькие клиенты системообразующего банка Крыма - РНКБ, входящего в ВТБ, 1 сентября 2023 года совершили покупок на сумму, вдвое превышающую показатели прошлого года, - на 5,6 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"1 сентября более 20 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили платежи "детскими" картами на общую сумму около 5,6 млн рублей. Самая дорогая покупка по "детской" карте в День знаний составила 23 000 рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что 1 сентября 2022 года дети потратили около 3 млн рублей.

В банке добавили, что больше всего платежей совершили в Симферополе, Керчи, Ялте, Евпатории и Алуште.

По данным кредитной организации, в августе количество оформленных "детских" карт по сравнению с июлем в среднем увеличилось в 2,3 раза - до 323 карт в день. 1 сентября в офисах РНКБ оформили 874 "детские" карты.

"Всего за 4 года клиенты РНКБ оформили более 180 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы "Мир", которыми пользуются дети от 6 до 18 лет", - уточнили в РНКБ.

"Детская" карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей. Благодаря им дети знакомятся с азами финансовой грамотности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте, мобильную связь, а также подтверждать льготный проезд при помощи карты.