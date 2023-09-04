Россельхознадзор приостановит ввоз семян из нескольких мест отгрузки Нидерландов и Израиля

Как отметили в ведомстве, опасные вредители были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля семенного материала люцерны, томата и полевицы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 6 сентября приостанавливает ввоз семян из нескольких мест отгрузки Нидерландов, Израиля и Эстонии, сообщило ведомство.

"Россельхознадзор в связи с выявлением карантинных для России и ЕАЭС организмов (повилика полевая и паслен трехцветковый) в импортном семенном материале с 6 сентября приостанавливает ввоз в РФ семян из нескольких мест отгрузки Нидерландов, Израиля и Эстонии: Barenbrug Holland B.V., Hazera Seeds LTD, ABC Finance OU", - говорится в сообщении.

Уточняется, что опасные вредители были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля семенного материала люцерны, томата и полевицы.

Ведомство отмечает, что паслен трехцветковый (Solanum triflorum) засоряет овощные культуры, люцерну, огороды, луга и необрабатываемые земли. Растения паслена ядовиты, так как содержат гликоалкалоиды. В сообщении ведомства отмечается, что попадание растений в зеленый корм животных может привести к их отравлению. Потенциальный экономический ущерб при консервативном сценарии (5% зараженных посевных площадей) составляет 17 млн рублей.

Повилика при этом поражает в том числе сахарную свеклу, картофель, люцерну, клевер, овощи, лен, бахчевые, виноградник, малину, вику, чечевицу, овес, ячмень и садово-декоративные растения.

Вредоносность повилик очень высока, так как это облигатные паразиты, полностью живущие за счет питательных веществ, получаемых от растения-хозяина. "Это ослабляет культурные растения, задерживает их рост и развитие, приводит к их массовой гибели", - отмечает ведомство. Потенциальный экономический ущерб, по данным ведомства, в том числе от потери урожая, проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов повилик, составляет более 115 млрд рублей.