На портале поставщиков Москвы подписали 1 млн электронных документов

Сервис позволяет сэкономить время и ресурсы, снизить затраты и сократить количество ошибок, а также повысить прозрачность сделок

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заказчики и предприниматели с 2020 года подписали на портале поставщиков Москвы более 1 млн универсальных передаточных документов (УПД). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Весной 2020 года на портале поставщиков был запущен электронный документооборот. Онлайн-взаимодействие между заказчиками и поставщиками позволяет сэкономить время и ресурсы, снизить затраты и сократить количество ошибок, повысить прозрачность сделок. За три с половиной года на ресурсе подписано более 1 млн универсальных передаточных документов, связанных с исполнением госконтрактов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что благодаря электронному документообороту на стадии исполнения контракта поставщикам не нужно вручную создавать документы с описанием спецификации и направлять их в бумажном виде заказчикам. Те, в свою очередь, не тратят время на перенос данных в платежные или бухгалтерские документы. Все необходимые сведения - название, характеристики, количество закупаемой продукции и другие необходимые параметры - автоматически собираются на портале в универсальный передаточный документ, который формируется по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы.

"Исполнитель контракта одним кликом отправляет заполненный УПД заказчику, а не везет в распечатанном виде, тратя на это время и деньги. После этого он может отслеживать статус документа в личном кабинете - для этого не нужно звонить и выяснять, как идет рассмотрение и когда ожидать оплату. Стоит также отметить, что электронный документооборот на портале поставщиков позволил сэкономить по самой минимальной оценке порядка 6 тыс. пачек бумаги для печати - это примерно 350 деревьев", - добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Для предпринимателей универсальный передаточный документ служит одновременно счетом-фактурой и актом приема-передачи. В личном кабинете его можно подписать электронной подписью и направить в бухгалтерскую систему заказчика. После чего будет инициирован прием товара, постановка на учет и оплата.