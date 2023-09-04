Цены бензина Аи-95 и летнего дизеля на бирже вновь обновили рекорд

Их стоимость поднялась до 75,03 тыс. рублей за тонну и до 68,278 тыс. рублей за тонну соответственно

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" и летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в понедельник вновь обновила исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,35%, до 75,03 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Его стоимость держится на рекордных уровнях с 23 августа.

Летнее дизельное топливо подорожало на 0,41%, до 68,278 тыс. рублей за тонну, обновляя рекорд второй торговый день подряд. Цена бензина Аи-92 подросла на 0,28%, до 64,814 тыс. рублей за тонну, и вплотную приблизилась к историческому максимуму, достигнутому в конце июля (64,879 тыс. рублей за тонну).

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) уменьшилась на 4,55%, до 65,894 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - увеличилась на 0,82%, до 34,188 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) выросла на 4,24%, до 30,674 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 4,87%, до 25,297 тыс. рублей за тонну.