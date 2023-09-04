В Телави построят новый аэропорт

Cтроительство аэропорта обойдется примерно в $9,6-11,5 млн

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Грузии намерены построить в городе Телави новый аэропорт. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Еще один вопрос, который мы сегодня рассмотрим, одобрим и утвердим, - это телавский аэропорт. Напомню, что в Телави исторически был аэродром, и мы хотим на этом месте построить современную инфраструктуру, новый аэропорт, создать новый аэропорт Телави. Проектирование строительства начнем уже в этом году и хотим, чтобы аэропорт принял первого пассажира примерно в мае-июне 2024 года", - сообщил премьер.

Как отметил Гарибашвили, строительство аэропорта обойдется примерно в 25-30 млн лари (около $9,6-11,5 млн). Существующая взлетно-посадочная полоса будет удлинена до 1 700 м, будет установлена современная навигационная система, построена автомобильная парковка. По словам премьера, новый аэропорт послужит развитию внутренних рейсов в Грузии и будет удобен не только для местных жителей, но и туристов, для полетов в Батуми, Кутаиси, Амбролаури и Местию, где функционируют аэропорты.

Как сообщил Гарибашвили, в международном аэропорту Кутаиси также будет построена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 км, так как пассажиропоток там неизменно растет. Вице-премьер, министр экономики Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства уточнил, что новая полоса, которую планируется ввести в эксплуатацию в течение полутора лет, сможет принимать пассажирские и грузовые суда всех типов.