В Японии выделят $140 млн для поддержки рыбаков после сброса воды с АЭС

Меры поддержки будут включать шаги по повышению внутреннего потребления, обеспечению устойчивого производства морепродуктов, смягчению репутационных издержек, а также оказание поддержки для поиска новых зарубежных рынков

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии выделит 20,7 млрд иен (свыше $140 млн) на поддержку рыболовецкой отрасли, несущей убытки из-за введенного некоторыми странами, прежде всего Китаем, эмбарго на импорт японских морепродуктов после начала сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы приняли решение выделить дополнительно 20,7 млрд иен. Мы защитим компании в рыбной отрасли. Правительство и [компания-оператор АЭС "Фукусима-1"] TEPCO будут полностью выполнять свои обязательства", - сказал он.

Меры поддержки будут включать шаги по повышению внутреннего потребления, обеспечению устойчивого производства морепродуктов, смягчению репутационных издержек, а также оказание поддержки для поиска новых зарубежных рынков.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода). К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.

24 августа TEPCO приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса.

Решение Токио вызвало острую критику со стороны других государств, в первую очередь Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. Японские СМИ также сообщали о ряде инцидентов в Китае. Так, расположенные в КНР японские учреждения и школы забрасывали камнями и куриными яйцами. В китайских соцсетях, сообщают СМИ Японии, появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов, отмечаются отказы отправлять в Японию туристические группы.