Котяков отметил схожесть сфер социального обслуживания и оплаты труда в РФ и Белоруссии

При этом в этих странах действуют разные механизмы оценки нуждаемости в соцобслуживании, отметил глава Минтруда России

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Россияне и белорусы имеют равные права в оплате труда, также в России и Белоруссии схожи сферы социального обслуживания, отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Сегодня граждане России и Беларуси имеют равные права в оплате труда. Обеспечено взаимное признание трудового стажа, формируется общий рынок труда. <...> В сфере социального обслуживания России и Беларуси также много общего, нас объединяют подходы в признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Практически идентичны формы социального обслуживания и виды социальных услуг", - сказал он.

Министр указал и на различия. Например, в РФ и Белоруссии действуют разные механизмы оценки нуждаемости в социальном обслуживании, также различается подход к реализации государственного социального заказа.

Котяков добавил, что сейчас в Белоруссии нет реестра поставщиков социальных услуг, но подготовлено несколько изменений национального законодательства, которые происходят с учетом российского опыта. Так, белорусские коллеги планируют внедрить механизм оценки индивидуальной потребности в социальных услугах и организовать учет поставщиков социальных услуг. Это позволит сблизить нормы двух стран.