Поставки намерены осуществить до 2030 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. ГТЛК планирует поставить более 8 тыс. беспилотников по программе льготного лизинга БАС до 2030 года, сообщил ТАСС представитель лизинговой компании.

"Всего по программе планируется поставить свыше 8 тыс. БАС (5,5 тыс. единиц легких и 2,7 тыс. единиц средних и тяжелых). При этом программа сфокусирована на поддержке спроса на средние и тяжелые БАС (свыше 30 кг) - 80% средств будут направлены именно на эту категорию, а 20% - на БАС до 30 кг. По нашей оценке, реализация программы позволит закрыть до 20% потребностей рынка во всех типах БАС (без учета спроса со стороны ФОИВов)", - отметили в ГТЛК.

Наибольшей популярностью, по мнению ГТЛК, беспилотники будут пользоваться у сельскохозяйственных предприятий, а также у компаний, имеющих протяженные линейные инфраструктурные объекты (энергетика, транспорт, газо- и нефтепроводы), организаций лесной и пожарной охраны, экологического мониторинга. "Большой потенциал у БАС мы видим в сегменте логистики: как для перемещения грузов на дальние расстояния в районах с низкой плотностью населения, так и для доставки на "последней миле", - добавили в ГТЛК.

Ранее сегодня газета "Коммерсантъ" сообщила, что объем программы льготного лизинга беспилотников от ГТЛК до 2030 года может составить 61 млрд рублей, в том числе 24 млрд рублей из бюджета. Как пояснили ТАСС в ГТЛК, ставка лизинга на БАС (без учета страхования) составит от 3,5% до 8,5% годовых в зависимости от конкретной модели и класса аппарата. "В первые годы реализации программы ставка будет минимальна (устанавливается на весь срок лизингового договора). В последующие годы (начиная с 2026) ставка на лизинг будет увеличиваться и достигнет максимума к 2030 году", - добавили в ГТЛК.

ГТЛК уже подготовила все расчеты и параметры, которые заложены в паспорте федпроекта "Стимулирование спроса на отечественные БАС" национального проекта "Беспилотные авиационные системы".