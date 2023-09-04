ЦБ повысил тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Коэффициент территории увеличился с 1,7 до 30

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Банк России почти в 18 раз - с 1,7 до 30 - увеличил коэффициент территории (зависит от плотности трафика, состояния дорог, погодных условий, покрытия дорожных камер и других условий) по ОСАГО для водителей грузовиков, въезжающих в Россию из недружественных стран. Это следует из опубликованного указания регулятора.

В материалах ЦБ РФ отмечается, что повышение не коснулось мотоциклов и легковых автомобилей физических лиц, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию.

Кроме того, указание Банка России устанавливает территориальный коэффициент ОСАГО для автомобилистов новых регионов России с 1 января 2024 года. Документ предусматривает, что для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68 - это минимальное значение среди действующих в настоящее время. В материалах регулятора, в частности, указано, что имеются в виду транспортные средства, зарегистрированные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, или граждане указанных регионов.

Указание вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, то есть 12 сентября 2023 года.