Песков призвал ждать пресс-конференцию лидеров в ответ на вопрос про зерновую сделку

В начале встречи Владимир Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по теме зерновой сделки

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос по теме зерновой сделки, призвав дождаться пресс-конференции лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их переговоров в Сочи.

"Дождемся пресс-конференции", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, было ли продвижение и достигнуты ли какие-либо договоренности по зерновой сделке в первой части переговоров Путина и Эрдогана.

В начале встречи Путин сказал, что Россия открыта для переговоров по теме зерновой сделки.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что весь мир следит за консультациями президентов России и Турции по зерновой сделке в надежде на результат.