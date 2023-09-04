4 сентября, 12:52

Песков призвал ждать пресс-конференцию лидеров в ответ на вопрос про зерновую сделку

В начале встречи Владимир Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по теме зерновой сделки

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос по теме зерновой сделки, призвав дождаться пресс-конференции лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их переговоров в Сочи.

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"Дождемся пресс-конференции", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, было ли продвижение и достигнуты ли какие-либо договоренности по зерновой сделке в первой части переговоров Путина и Эрдогана.

В начале встречи Путин сказал, что Россия открыта для переговоров по теме зерновой сделки.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что весь мир следит за консультациями президентов России и Турции по зерновой сделке в надежде на результат. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий СергеевичКраснодарский край
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