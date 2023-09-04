Кипр, Греция и Израиль заявили, что поддерживают энергокоридор между ЕС и Средиземноморьем

Кипр и Израиль ведут переговоры о подготовке межгосударственного соглашения о сотрудничестве, предусматривающего строительство инфраструктуры для соединения стран газопроводом и электрическим кабелем

НИКОСИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Кипр, Греция и Израиль подтвердили заинтересованность в проекте строительства энергокоридора между Европой и Восточным Средиземноморьем, по которому можно будет поставлять на европейский континент природный газ. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении лидеров трех стран Никоса Христодулидиса, Кириакоса Мицотакиса и Биньямина Нетаньяху по итогам прошедшего в Никосии саммита.

"В свете растущей потребности в энергетической диверсификации и взаимосвязанности [энергосистем], обусловленной геополитическими событиями, мы подтвердили нашу общую заинтересованность в продвижении перспектив надежного энергетического коридора из бассейна Восточного Средиземноморья в Европу", - подчеркивается в документе. "Мы согласились, что энергетический сектор, в частности - природный газ, электричество и возобновляемые источники энергии, является прочной основой для сотрудничества в регионе, основанного на международном праве, включая морское право <...>", - отмечается в документе.

Кипр и Израиль ведут переговоры о подготовке межгосударственного соглашения о сотрудничестве, предусматривающего строительство инфраструктуры для соединения двух стран как газопроводом, так и электрическим кабелем. Этот проект, как поясняют в кипрском Минэнерго, будет касаться поставок природного газа на Кипр, его сжижения на заводе, который планируют построить на острове, и последующей транспортировки морским путем в Европу.

Христодулидис не раз подчеркивал, что Кипр - единственная страна - член ЕС в Восточном Средиземноморье, имеющая подтвержденные запасы газа. По его мнению, учитывая хорошие отношения Кипра в сфере энергетики с подавляющим большинством соседей в регионе, это могло бы сыграть ключевую роль в совместных усилиях по решению проблемы энергокризиса, обеспечив поставки газа в Европу по надежным альтернативным коридорам.