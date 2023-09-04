В Башкирии финансирование подготовки к отопительному периоду выросло на 30%

Средняя готовность к зиме по республике оценивается в 94%

УФА, 4 сентября. /ТАСС/. Финансирование подготовки к отопительному периоду превысило 8,3 млрд рублей в Башкирии, что выше показателей 2022 года на 30%, сообщила и.о. министра ЖКХ республики Ирина Голованова на совещании.

"Общая сумма средств, консолидированных на подготовку к зиме, составляет 8 млрд 303 млн рублей. В этом году объем средств больше на 30% по отношению к прошлому году за счет привлеченных средств Фонда развития территорий России", - сообщила Голованова.

В жилищном фонде региона проведена промывка внутридомовых систем отопления и гидравлические испытания в 12 тыс. домах, это 80% от плана. На 56% от плана сделаны ремонт и поверка общедомовых приборов учета отопления, восстановлена тепловая изоляция труб центрального отопления в объеме 19,5 тыс. кв. м, отметила и.о. министра.

В целом средняя готовность к зиме по республике оценивается в 94%.