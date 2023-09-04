Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС включили в сеть после ремонтных работ

В пресс-службе НВАЭС сообщили, что работы проводились на электротехническом оборудовании

ВОРОНЕЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты Нововоронежской атомной электростанции (НВАЭС) включили в сеть шестой энергоблок после проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба НВАЭС.

"Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС включен в сеть", - говорится в сообщении.

Пресс-служба НВАЭС сообщала 1 сентября, что энергоблок №6 НВАЭС был отключен от сети по предварительной заявке для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании. Как уточняется в сообщении, в настоящее время энергоблок №5 находится на планово-предупредительном ремонте, энергоблоки №4 и №7 работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений.

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В 2016 году на ней был запущен первый в мире энергоблок №6 нового поколения "3+", в 2019 году введен в строй второй инновационный энергоблок № 7. В сравнении с традиционными реакторами поколение "3+" обладает рядом преимуществ: электрическая мощность реакторной установки повышена на 20% - с 1 000 до 1 200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в 2 раза - с 30 до 60 лет; за счет высокой автоматизации и внедрения новых технологических решений количество персонала уменьшено на 25-30%.