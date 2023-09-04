Украина попросила Болгарию помочь увеличить экспорт украинского зерна в страны ЕС

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, он впервые провел разговор с главой болгарского кабмина Николаем Денковым

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер Украины Денис Шмыгаль попросил своего болгарского коллегу Николая Денкова оказать содействие на уровне Европейского союза в увеличении экспорта украинского зерна в страны объединения.

По словам украинского премьера, он впервые провел разговор с главой болгарского кабмина. "Обсудили экспорт украинской аграрной продукции, - написал Шмыгаль в Telegram-канале по итогам беседы по телефону. - Будем благодарны болгарской стороне за содействие на уровне Евросоюза в расширении европейских коридоров солидарности и снятии каких-либо ограничений на экспорт зерна".

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия), защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В июле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный до 15 сентября. Они подтвердили, что будут и дальше разрешать транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранят в этих целях так называемые коридоры солидарности. Венгрия, в частности, считает, что необходимо улучшить функционирование этих маршрутов и восстановить их первоначальное назначение, чтобы украинское зерно попадало в страны Азии и Африки, а не продавалось на европейском рынке по демпинговым ценам.

19 июля глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не будет открывать свои границы для украинского зерна 15 сентября и сохранит разрешение только на его транзит по своей территории.