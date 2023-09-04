4 сентября, 13:16

Правительство Германии продало предназначавшиеся для "Северного потока - 2" трубы

EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE
© EPA-EFE/ HANNIBAL HANSCHKE

Их приобрела компания, которая участвует в строительстве газопровода между терминалом по приему сжиженного природного газа у острова Рюген и Лубмином на побережье Балтийского моря

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии продало изначально предназначавшиеся для "Северного потока - 2" трубы компании, которая участвует в строительстве газопровода между терминалом по приему сжиженного природного газа (СПГ) у острова Рюген и Лубмином на побережье Балтийского моря. Об этом сообщила журналистам на брифинге представитель Минэкономики.

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"Трубы проданы", - сказала она, не приведя подробностей и не назвав компании, которая стала их новым владельцем.

Еще в феврале текущего года газета Welt am Sonntag сообщала о том, что правительство Германии планирует использовать оставшиеся после строительства газопровода "Северный поток - 2" трубы для создания газопровода, который соединит терминал для приема СПГ недалеко от Рюгена с Лубмином на материке на севере Германии. По информации издания, речь шла о покупке у Nord Stream 2 AG более 3 тыс. труб. Сегменты газопровода остались после строительства и с тех пор хранились на территории порта Мукран на Рюгене.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германии удалось преодолеть зависимость от России в вопросе поставок энергоносителей. В ФРГ открылись несколько мобильных терминалов по приему СПГ. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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