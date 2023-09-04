В Приамурье ввели первую очередь животноводческого комплекса "Луч"

По словам губернатора региона Василия Орлова, стоимость комплекса превышает 2 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Первую очередь крупнейшего в Амурской области животноводческого комплекса "Луч" на 1 570 коров построили в регионе. При выходе на проектную мощность комплекс будет производить 15,7 тыс. тонн молока в год, сообщается на сайте регионального правительства.

"Прошло 2,5 года, и вот в чистом поле появился новый животноводческий комплекс. Мы полностью закончили первый этап строительства и уже начали вторую очередь, ее планируем завершить в следующем году. Купили и завезли на ферму 800 коров. Я считаю, на сегодняшний день это самый современный животноводческий комплекс на Дальнем Востоке", - приводятся в сообщении слова директора комплекса Владимира Уса.

Комплекс рассчитан на 1 570 коров. При выходе на проектную мощность комплекс будет производить 15,7 тыс. тонн молока в год. До конца текущего года на ферму завезут еще 600 коров, остальных животных приобретут в 2024 году.

По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, принявшего участие в открытии, стоимость комплекса превышает 2 млрд рублей. Предприятие даст 80 рабочих мест.

"Завершение строительства крупнейшей в Амурской области фермы - это серьезный шаг вперед в развитии сельского хозяйства региона. <…> Перспективные сельхозпредприятия, которые работают на обеспечение продовольственной безопасности региона, мы поддерживаем всеми возможными способами. На сегодня из областного бюджета предприятие получило субсидию в размере почти 250 млн рублей. Еще ждем федеральный грант - 350 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Орлова.

Он добавил, что помощь от правительства получают также муниципалитеты, где строятся крупные сельхозпредприятия. В регионе работает программа комплексного развития сельских территорий. В ее рамках в Ивановке уже строятся детский сад и стадион, готовится инфраструктура для нового микрорайона, в котором будут жить том числе сотрудники фермы.