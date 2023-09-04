Переговоры Путина и Эрдогана и отставка главы МО Украины. Главные события 4 сентября

Переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи прошли российско-турецкие переговоры. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган общались в общей сложности три часа. В расширенном формате стороны, помимо вопросов двусторонней повестки дня, обсудили тему возобновления зерновой сделки. Путин сообщил, что Россия открыта для переговоров по этому вопросу. На пресс-конференции по итогам встречи президент РФ подтвердил, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт агропродукции.

Отставка Резникова с поста главы МО Украины

Глава Минобороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить Резникова. На его пост планируют назначить главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Газета The New York Times со ссылкой на заявление чиновника из администрации президента Украины сообщила, что решение о кадровых перестановках обусловлено потребностью страны в новом руководстве на фоне затянувшегося конфликта с Россией, а также критикой со стороны общественных организаций и СМИ.

Повышение тарифов ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Центробанк почти в 18 раз увеличил коэффициент территории по ОСАГО для водителей грузовиков, въезжающих в Россию из недружественных стран. Показатель повысили с 1,7 до 30. Изменение не коснулось мотоциклов и легковых автомобилей физлиц, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Кроме того, ЦБ с 1 января 2024 года устанавливает территориальный коэффициент ОСАГО для автомобилистов новых регионов России. Он составит 0,68.

Приговор жителю Курской области за госизмену

Жителя Железногорска Курской области Сергея Коршакова приговорили к 20 годам лишения свободы. Его признали его виновным в незаконном сбыте наркотиков, государственной измене и приготовлении к диверсии организованной группой.

Запуск производства модели "Москвич 6"

Гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли серийную сборку седана "Москвич 6". Автомобиль будет доступен в трех комплектациях. По словам мэра, в дальнейшем планируется увеличить количество комплектующих, производимых в России, и создать собственную платформу полностью отечественной машины.