Производитель "Доширака" опроверг данные о возможном дефиците лапши в России

В компании сообщили об отсутствии сложностей с кадрами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. ООО "Доширак Коя" (производитель лапши "Доширак") опроверг информацию о возможном дефиците лапши быстрого приготовления в России, сложностей с кадрами в компании не наблюдается. Об этом ТАСС сообщили в ООО "Доширак Коя".

"В связи с многочисленными поступающими запросами по поводу опубликованной в СМИ информации о возможном дефиците лапши быстрого приготовления "Доширак" из-за нехватки кадров на производстве, колебания валютных курсов и сокращения отгрузок сообщаем следующее: появившаяся в СМИ информация является недостоверной. ООО "Доширак Коя" в настоящее время продолжает работу в штатном режиме, никаких затруднений в наличии кадрового персонала компания не испытывает, сокращения отгрузок готовой продукции не происходило и не планируется в будущем", - рассказали в компании.

Здесь также отметили, что опубликованная в СМИ информация была со ссылкой на слова представителя завода в Саратовской области. "Акцентируем ваше внимание, что на территории России осуществляют производство продукции под товарным брендом "Доширак" только предприятия, расположенные в Московской и Рязанской областях", - сообщили в "Доширак Коя".

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в России ожидается дефицит лапши "Доширак" из-за курса рубля, сокращения отгрузок и нехватки кадров на заводе.