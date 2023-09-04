Россияне во II квартале сократили покупки иностранной валюты более чем в четыре раза

Они составили 62 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россияне во II квартале 2023 года сократили покупки иностранной валюты более чем в четыре раза, до 62 млрд рублей. Кварталом ранее россияне купили валюту на 256 млрд рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", опубликованном на сайте Банка России.

Сокращение нетто-покупок иностранной валюты произошло в условиях ослабления рубля, пояснил регулятор. "По итогам II квартала 2023 года покупки иностранной валюты составили 62 млрд рублей (кварталом ранее - 256 млрд рублей). При этом чистые продажи долларов США на биржевом рынке составили 19 млрд рублей, а чистые покупки евро - 76 млрд рублей", - следует из материалов.