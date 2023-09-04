ЦБ заявил, что около 34% экономически активного населения России имеют брокерские счета

По итогам II квартала число таких физлиц выросло до 25,95 млн

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Число физических лиц, имеющих брокерские счета, по итогам II квартала 2023 года выросло до 25,95 млн (+6% квартал к кварталу и + 27% год к году). Это порядка 34% экономически активного населения страны, говорится "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", опубликованном на сайте Банка России.

"По данным Московской биржи, число физических лиц, имеющих брокерские счета, с уникальными паспортными данными выросло до 25,95 млн лиц (+6% квартал к кварталу и + 27% год к году) и составило 34% экономически активного населения страны", - следует из материалов регулятора. При этом суммарное количество клиентов (включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала выросло до 33 млн (+7% квартал к кварталу и +30% год к году).

В то же время значительная доля клиентов по-прежнему имеют небольшой объем активов на счете. Доля физических лиц с пустыми счетами сохранилась на уровне 66%, а доля клиентов с активами до 10 тыс. рублей - на уровне 22%. При этом средний размер счета физических лиц на брокерском обслуживании увеличился за квартал с 225 тыс. рублей до 241 тыс. рублей, а без учета пустых и небольших счетов - с 1,4 млн рублей до 1,8 млн рублей.