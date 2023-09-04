Гендиректор ТАСС и посол КНДР обсудили вопросы информационного сотрудничества

Андрей Кондрашов и Син Хон Чхоль достигли договоренности о проведении регулярных встреч между руководством агентства и посольства

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Встреча генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова и посла КНДР в России Син Хон Чхоля состоялась в штаб-квартире информационного агентства.

В ходе дружеской беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между ведущим российским информагентством и диппредставительством народной республики. Состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным международным проблемам и вопросам информационного сотрудничества. Достигнута договоренность о проведении регулярных встреч между руководством ТАСС и посольства.

Генеральный директор ТАСС также поздравил Син Хон Чхоля с предстоящей 9 сентября 75-й годовщиной образования народной республики, пожелав КНДР успехов и процветания.