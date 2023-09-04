Мезенцев представил ключевые положения бюджета СГ на 2024 год

Государственный секретарь Союзного государства отметил успешную реализацию рекомендации Парламентского Собрания принципиально изменить порядок и сроки разработки программ и проектов СГ

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев в ходе заседания Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое состоялось в Пскове, представил ключевые положения проекта бюджета Союзного государства на 2024 год и подходы к его формированию.

"Мы исходим из того, что бюджет должен максимально содействовать экономической интеграции на новом этапе и упрочению союзнических отношений наших стран. Конечно, мы учитываем рекомендации сессий Парламентского собрания, решения комиссий - их немало - и, безусловно, мы самым внимательным образом относимся к тем заключениям, которые в этом году были даны контрольными органами: Счетной палатой Российской Федерации и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь", - подчеркнул Мезенцев.

Программы СГ

Мезенцев отметил успешную реализацию рекомендации Парламентского Собрания принципиально изменить порядок и сроки разработки программ и проектов Союзного государства, в результате чего на рассмотрение предложений федеральных и республиканских министерств как госзаказчиков программ Союзного государства, их разработку и утверждение теперь требуется не более года, а не три-четыре.

Кроме того, по словам Мезенцева, успешной стала работа по увеличению числа программ Союзного государства. "В 2022 году реализовывалось четыре программы. В текущем году - уже пять. Планируется к утверждению еще четыре программы, они находятся в высокой степени готовности. Таким образом, к концу 2023 года мы будем иметь уже девять программ, то есть, их число увеличится более чем вдвое по сравнению с 2022 годом", - сказал он.

Доходы и расходы

"Доходы проекта бюджета на 2024 год формируются в основном за счет ежегодных взносов государств - участников Союзного государства (94%) и неналоговых доходов (6%). По информации министерств финансов наших стран, в 2024 году предполагается увеличение отчислений в бюджет Союзного государства. <...> Это первый случай за всю историю союзного строительства, когда бюджет не уменьшался или оставался на прежнем уровне, а был увеличен. <...> Доходная часть бюджета в 2024 году составит 6 млрд. 568 млн рублей, что на 601,5 млн рублей больше, чем в текущем году", - сказал Мезенцев. При этом он отметил, что может получиться так, что союзный бюджет столкнется с недостатком средств для финансирования новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства.

По его словам, в расходной части проекта бюджета на 2024 год предусмотрено финансирование четырех программ Союзного государства: в области развития космоса, разработки новой электронной компонентной базы для автотранспортных средств специального и двойного назначения, перспективных образцов оптоэлектронных, фотоэлектронных, лазерных средств и фотоники, а также пограничной безопасности на общую сумму около 1 млрд 955 млн рублей.

Ранее депутаты Парламентского собрания встречались в Брянске и Витебске. Следующее заседание запланировано в Смоленске. Участие в заседании принял председатель Парламентского собрания Вячеслав Володин, председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а также министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Ирина Костевич.