4 сентября, 13:42

Путин заявил, что Запад обманывал Россию о гуманитарных целях зерновой сделки

© ТАСС/ Ruptly

Запад обманывал Россию о гуманитарных целях зерновой сделки - Путин.

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© Информационное агентство ТАСС
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