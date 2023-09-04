Мезенцев заявил, что окончательный проект бюджета Союзного государства представят в ноябре

Он обязан быть бездефицитным, сообщил госсекретарь Союзного государства

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета Союзного государства Белоруссии и России будет представлен на рассмотрение Парламентского собрания в ноябре. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев по итогам заседания Совета Парламентского собрания.

"В ноябре на совете Парламентского собрания и на сессии доложим уже окончательный проект бюджета 2024 года. Он обязан быть бездефицитным", - сказал он.

"Мы обратились к руководству Парламентского собрания с тем, чтобы те предложения, которые министерства и ведомства сегодня представили, были поддержаны если не в следующем году, то в 2025-2026 годах", - отметил Мезенцев.

По его словам, если эти предложения будут поддержаны исполнительной властью двух государств, то участники Союзного государства будут "еще более успешными в реализации и тех больших задач, в том числе в социальной сфере, поддержке науки, образования, космоса, биотехнологий, микроэлектроники, электроники и, конечно, оборонных программ в поддержку региональной группировки войск и пограничной безопасности".

"Мы благодарны правительствам, благодарны министерствам финансов, министерствам экономик за увеличение размера бюджета Союзного государства на 38%", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.