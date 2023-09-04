По словам президента Турции, он верит, что в короткие сроки достигнут решения, которое будет соответствовать ожиданиям

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии эффективных альтернатив черноморской зерновой сделке.

"Одним из вопросов, которому мы уделяли особое внимание, была активизация черноморской инициативы, и мы приветствовали решение об открытии офиса. Мы неоднократно транслировали мнение наших российских друзей о том, что недочеты (требования РФ по зерновой сделке - прим. ТАСС) должны быть устранены. Я верю, что мы в короткие сроки достигнем решения, которое будет соответствовать нашим ожиданиям. Выдвигаемые альтернативные предложения не смогли обеспечить устойчивую, безопасную и долговременную модель, такую как черноморская инициатива", - подчеркнул он.