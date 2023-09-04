В Архангельской области запустили новый межпоселковый газопровод

Ввод в эксплуатацию объекта позволит подключить к газу около 20 населенных пунктов

ТАСС, 4 сентября. Новый межпоселковый газопровод от газораспределительной станции "Рикасиха" до станции Исакогорка запустили в Приморском районе Архангельской области. В церемонии запуска газопровода в эксплуатацию приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Прежде всего хочу вас поздравить с праздником, потому что приход газа в любой населенный пункт - это действительно большое событие. Газ - это не только комфорт и тепло в доме, но и сохранение экологии, и возможность сэкономить собственные средства. Для Архангельской области, безусловно, эта программа имеет огромнейшее значение. Газпром поддерживает газификацию региона, и в рамках заключенного соглашения новые объекты газоснабжения продолжают открываться", - цитируются в сообщении слова Турчака.

В 2022 году ПАО "Газпром" в рамках инвестиционной программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области завершило строительство межпоселкового газопровода от ГРС "Рикасиха" до станции Исакогорка в Архангельске протяженностью 36,5 км. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит подключить к газу около 20 населенных пунктов Приморского района и перевести на это топливо не менее 11 котельных. К концу 2025 года в рамках региональной программы развития газоснабжения и газификации доступ к газу получат более 80 населенных пунктов Архангельской области, в которых живут около 110 тыс. человек.

"Газ принципиально меняет качество жизни в каждом доме. Благодаря "Газпрому" в 2022 году объем средств на догазификацию Архангельской области был увеличен почти втрое: с 3,8 [млрд] до 11 млрд рублей. За 1,5 последних года в целом по региону мы построили более 100 км газовых сетей, и еще 50 км будут построены до конца года", - приводятся в сообщении слова Цыбульского.

Социальная программа догазификации реализуется на территории регионов Российской Федерации, включая Архангельскую область, с 2021 года по поручению президента России Владимира Путина. Всего в регионе подано 3,9 тыс. заявок на бесплатную газификацию, а 2,6 тыс. домовладений уже подключены к газу. В планах до 2025 года - газификация Сольвычегодска, Няндомы, Новодвинска, поселков Савинский и Кулой, населенных пунктов Холмогорского и Вилегодского округов.